$!26 días después, no comienza el registro de extranjeros en la República Dominicana

El registro de extranjeros en la República Dominicana todavía no comienza a 26 días de que el Ministerio de Interior y Policía pusiera en funcionamiento dos oficinas en las provincias fronterizas de Elías Piña y Dajabón.

Jesús “Chu” Vásquez, ministro de Interior y Policía, explicó que el retraso se debe a que hay que cumplir con los procedimientos de compras que se realizan mediante la modalidad de urgencia porque, dijo, se trata de un tema de seguridad nacional.

Sin embargo, el funcionario no explicó qué bienes o servicios se están licitando porque los equipos para el registro biométrico y facial, afirmó, ya están.

“No, los equipos están lo que falta es... hemos llegado a un acuerdo con la Junta (Central Electoral), para que la Junta nos pueda tomar los datos biométricos y faciales”, expresó.

Con las 40 oficinas que pretende el Gobierno inaugurar se busca conocer cuántos son, quiénes son y dónde están los extranjeros residentes en el país, sin importar su situación migratoria.

Los extranjeros deben registrarse en la oficina de la demarcación donde residen y si se van a trasladar a otra ciudad tendrán que notificarlo previamente. No hay garantías de que el extranjero irregular que se registre no sea deportado porque no se trata de un proceso de regularización ni de naturalización.

Vásquez dijo que esperan que las dos primeras oficinas se pongan en funcionamiento la próxima semana y afirmó que se “agilizan” los trabajos para inaugurar las demás, comentó el funcionario previo al inicio del XI Congreso Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias, que se realiza en un hotel en Punta Cana.

Este plan de registro se lleva a cabo en momentos en que la República Dominicana endureció sus medidas migratorias para limitar la inmigración desde Haití ante la crisis de inseguridad e inestabilidad política que existe en ese país y la falta de actuación a nivel internacional.