65 niños esperan por una familia

La decisión de adoptar no fue súbita, Elena presentaba múltiples condiciones de salud que le impedían quedar embarazada y junto a su esposo, Óscar, ambos de nacionalidad española, inician los trámites para tener en brazos a ese bebé que tanto esperaban.

Ella era profesora y él, abogado con su propio despacho. La pareja inició el proceso en España, vía protocolo público, y luego de tres años de preparación, tuvieron la oportunidad de elegir un país para concretar la adopción. Sin titubear se decidieron por República Dominicana.

Y así, con más ilusiones de las que cabían en la maleta, tomaron sus pertenencias y se instalaron en Santo Domingo, pensando que sería por menos tiempo: terminaron viviendo siete meses en el Caribe esperando a que concluyera el proceso legal.

A pesar de que María, su bebé, fue abandonada de meses, conoció a sus futuros padres adoptivos cuando tuvo dos años. El único dato que tenían de la pequeña es que al nacer presentó una infección seria con bajas probabilidades de superarla y por eso fue dejada a su suerte por sus progenitores en un hospital del Cibao.

“Veo a mi hija y no me importa nada, lo volvería a hacer. Me di cuenta de que estábamos predestinados porque yo no me imagino una vida sin ella”, comentó Óscar a Diario Libre, visiblemente emocionado.

María pudo ser adoptada luego de ingresar a uno de los hogares de paso de Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) tras la denuncia hecha por el hospital.

“Conani está llamado a dar respuesta a todos los niños, niñas y adolescentes que puedan estar en estado de vulnerabilidad, y el abandono es una de esas vulnerabilidades”, afirma Karina Valdez, encargada del departamento de Programas y Servicios de Conani.

De enero a octubre de 2021, en los hogares de paso de Conani han sido ingresados 1,051 niños, niñas y adolescentes: 717 de nacionalidad dominicana, 319 de ascendencia haitiana y 15 pertenecientes a otras nacionalidades. Este total incluye además de los casos de abandono, casos de agresión física, agresión sexual y cualquier otro acto de violencia en perjurio del menor.

De estos 1,051 niños, 98 han sido recogidos específicamente por casos de abandono. Unos 33 lograron reunificarse con su familia de origen o ser adoptados, quedando activos 65 casos.

De estos 65 casos, el 60% pertenece a niños dominicanos que han sido abandonados principalmente en hospitales, basureros, parques y paradas de autobuses. El 38% corresponde a niños de ascendencia haitiana.

El rango etario que registra los mayores casos de abandono corresponde a niños recién nacidos hasta los 2 años de edad.

A la fecha, Conani tiene bajo su cuidado a 12 niños dominicanos (60%) y 8 niños de ascendencia haitiana (40%) que aún no cumplen los dos años.

Al analizar los niños de 2 a 4 años, la proporción de infantes de ascendencia haitiana es mayor con un 75% en comparación a un 25% de niños dominicanos.

Los ocho niños que conforman el grupo de 5 a 7 años están divididos un 75% de dominicanos y el 25% de ascendencia haitiana.

En el rango de 8 a 12 años, el 78% (11 niños) son dominicanos y el 22% (3 preadolescentes) de ascendencia haitiana.