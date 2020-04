$!A 55 años de la Revolución de Abril

Hoy se conmemora el 55 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, y la efemérides sorprende a un país que cuenta ya 260 muertes por la pandemia del COVID-19; mientras la Junta Central Electoral apura el paso en el montaje de las elecciones presidenciales y congresuales que estaban fijadas para el 17 de mayo y que fueron pospuestas para el 5 de julio venidero.

No hace falta haber estado vivo en esos días, para conocer un poco de su historia y recordar cómo el movimiento cívico militar marcado por una participación militante y armada de masas populares se lanzó a las calles con las armas en las manos para exigir la restauración del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch derrocado el 25 de septiembre de 1963.

Mientras, en Estados Unidos, el pastor protestante Martin Luther King, tenía la aspiración de “un país que se elevara y viviera su verdadero credo”, en una pequeña nación subdesarrollada descrita magistralmente por el poeta nacional Pedro Mir, la meta era “la restauración plena del gobierno Constitucional de Juan Bosch.”

La fecha, es una buena ocasión para que, las nuevas generaciones, esas que escuchan música altisonante y no sueltan el celular a ninguna hora, sepan que el finado presidente Juan Bosch, fue el primer presidente electo en forma democrática luego de la dictadura de 31 años Rafael Leonidas Trujillo, pero como lo “bueno dura poco”, sólo estuvo siete meses en el poder.

El de Bosch, fue un gobierno democrático y liberal (no comunista), un presidente que educó a su pueblo con cada gesto, con cada palabra, y con cada uno de sus actos tanto públicos como privados.

Parece que no existen muchas discusiones al respecto. En sólo siete meses logró con gran arrojo tomar medidas que, ciertamente afectaban los intereses de los grandes potentados y dueños de la tierra, lo hizo, porque amaba a su pueblo.

El sueño del pueblo de libertad y un gobierno democrático se quebró en mil pedazos el 25 de septiembre de 1963 por un grupo (facción), de las Fuerzas Armadas de la República, que estuvo encabezada por el coronel Elías Wessin y Wessin.

Al día de hoy, todavía se reconoce que, con la promulgación de la Constitución de 1963, una Carta Magna de las más democráticas que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, se establecieron grandes logros a tono con los países democráticos, esto es: libertad de expresión, libertad política, el derecho a la vivienda, igualdad de los hijos, los naturales y los nacidos bajo el manto blanco del matrimonio; y, en adición a ello el retorno de los desafectos políticos de la rancia dictadura; entre otras conquistas de la democracia representativa.

Es que, en ese tiempo, hubo gente que no asimiló los cambios, no entendieron que, aunque las medidas de Juan Bosch afectaban ciertamente el sector de los terratenientes, fue un gobierno democrático y que talvez sus opositores no estaban dispuestos a estar contentos con alguien que afectara en forma sensible el sector de los grandes dueños de extensiones de terrenos para beneficiar a la generalidad, a las mayorías del pueblo dominicano.

Así comenzó todo el 24 de abril

En el campamento militar 16 de agosto, ubicado en la Autopista Duarte, y el 27 de Febrero, en la margen oriental, se produce la rebelión en contra del gobierno del doctor Donald Reid Cabral.