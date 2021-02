$!A la Cámara de Cuentas deben ir técnicos, no políticos

El contador y auditor Yovanny Feliz Roa aseguró que la imagen negativa de la Cámara de Cuentas es la consecuencia del "pago de favores políticos" y la "poca pericia de algunos de sus miembros".

Durante una entrevista en el programa radial "Anibelca Rosario más cerca", Feliz entiende que la entidad debe ser transformada.

El también aspirante a ser miembro del organismo auditor entiende que la escogencia de personas con vínculos partidarios e incapaces en materia de auditoria han convertido a la CC en una entidad para generar empleos y disfrutar de privilegios.

Entrevistado por Anibelca Rosario, Hansel Garcia, Marisol Mendoza y Dary Terrero en el programa "Más Cerca" que se transmite por Studio 88.5 y YouTube, dijo que se debe tomar en cuenta la preparación sobre auditoria. Dijo que esta falla ha traído como consecuencias nefastas para la institucionalidad y el pulcro usos del dinero público.

“La mayoría de las veces se inclinan por factores políticos y seleccionan personas que generalmente están vinculadas a algún partido político, y eso de verdad no le deja cumplir con la función que le corresponde... Si la comisión no selecciona políticos, los miembros del pleno no van a obedecer a nadie, porque van a obedecer a lo que establece las normas internacionales”, manifestó Feliz Roa.

“Entendemos nosotros que ya la Cámara de Cuentas debe ser abastecida por profesionales, que real y efectivamente vayan a realizar la función con el conocimiento de un auditor, que es el técnico que debe de estar formando parte del pleno de la Cámara de Cuentas”, agregó.

Yovanny Feliz, quien hace 12 años se había postulado para el mismo puesto, aseguró que se encuentra esperanzado en esta comisión de la Cámara de Diputados que debe cumplir con un requerimiento que pide el pueblo.

Una nota de prensa detalla que parte de su propuesta es hacer una evaluación completa al personal de la Cámara de Cuentas para conocer la capacidad del mismo, y además plantear unas auditorias anuales para todas las instituciones públicas y partidos políticos.

“Más Cerca” es una revista informativa que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la noche por Studio 88.5 FM.

En Estados Unidos por TV Quisqueya 1096 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canada y Puerto Rico.