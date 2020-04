$!Abinader hablará este miércoles sobre situación del país ante pandemia del coronavirus

Red de transmisión en Televisión

Teleantillas canal 2, Telemicro canal 5, canal del Sol, canal 6, Antena7, Color Visón, canal 9, Telesistema canal 11, Telecentro canal 13, 10:00 p. m., Digital 15, 9:00 p. m, Cinevision, canal 19, Telemicro Internacional, 9:00 p. m., CDN, canal 37, Coral 39, Teleunión, canales 16 y 20, Teleuniverso canal 29, Megavision canal 43, Super tv 55 canal 55, CTT canal 56, Telemilenio canal 36 (Santiago) Fuego TV, canal 40 (Santiago), Delta TV canal 50 (Santiago), Aster: Tenenord (para la región Nordeste) Telecable Central (región del Cibao) Televiaducto (Cibao), Orbi cable (Santo Domingo), Unicable, Telecable Banilejo (Peravia) Telecable Azua, Telecable Grupo Delancer (Puerto Plata), Telecable Montecristi, Sur TV (Barahona), Bella Visión canal 8, Higuey

En radio

Clave 95.9 FM Amistad 101.9, Matrix 104.7 FM, Radio Libertad 1590 am y Radio Única 1560 AM en Santiago. Radio Dial 670 am, la 98 FM 98.7 y Sultana 99.5 FM en San Pedro de Macorís y región este), Mambo 94.3 FM en Higuey

Palma 90.7 FM, Emociones 97.9 FM, , La Mega 105.1 FM, y Enamorada 99.9 FM, para Barahona y toda la región Sur), Radio Barahona 970 am, Radio 14-10, 1410 AM, Vibra Radio Deportiva 1470 AM, en Barahona. “

También Cosmos 99.1 FM, Radio Caracol 1200 AM, en Azua, Escala 106 FM y Radio Bahoruco y Radio Neyba, desde Bahoruco y para toda la región Sur, Pesá 92.3 FM, Enamorada 107.1 FM y Radio Jimani 1100 am desde la provincia Independencia para toda la región Sur.

Además, el discurso de Abinader será transmitido por una red de sistemas televisión por cable en 72 municipios, por todas las radioemisoras del Grupo Telemicro y por las plataformas digitales de la campaña presidencial de Abinader.