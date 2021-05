$!Abinader no tiene miedo a posibles enemigos por dejar que el Ministerio Público actúe

El presidente Luis Abinader manifestó la noche del miércoles, durante una entrevista con los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega, que no tiene temor a los enemigos que le pueda crear dejar que el Ministerio Público haga su trabajo de manera independiente incluso contra sus propios compañeros de partido.

Entiende que su decisión firme, de que se investigue a todo el mundo sin importar que sean personas cercanas, provocará incluso que traten de inventar cualquier cosa de él, lo que se “les va hacer muy difícil” por la transparencia con la que su Gobierno se maneja.

“Dejar que el Ministerio Público actúe aún contra nuestros compañeros, eso me va a crear enemigos y tengo muchos enemigos. Sencillamente dejar que actúen que ellos pueden probar su inocencia en la justicia y yo sé que al salir van a tratar de inventar, digo inventar porque sólo van a poder inventar cualquier cosa y yo sí te digo a ti, que con la transparencia que nosotros estamos administrando les va hacer muy difícil y yo no tengo temor porque no tengo secretos”, afirmó el mandatario.