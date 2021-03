$!Abinader pide a Biden que no permita que países se queden sin acceso a la vacuna de AstraZeneca

Abinader respondió a un tuit del periódico The New York Times que indica que millones de dosis de la vacuna están inactivas en las instalaciones de fabricación de Estados Unidos, esperando los resultados de su ensayo clínico en ese país, mientras que países que ya autorizaron ruegan por tener acceso.

El presidente dominicano Luis Abinader pidió este martes a su homólogo estadounidense Joe Biden no permitir que países en desarrollo y aliados a Estados Unidos se queden sin acceso inmediato de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19.

Pdte. @JoeBiden , países de menor desarrollo y aliados tradicionales de los EE. UU., como Rep. Dom., hemos aprobado la vacuna de AstraZeneca y la necesitamos con urgencia. No permita que la espera de nuevos ensayos demore nuestro acceso inmediato a esta vacuna. No sería justo. https://t.co/TNNGhKykE9

El medio estadounidense señala que se habla decenas de millones de dosis de la vacuna que ha sido autorizada en más de 70 países para hacer frente a la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual causa la enfermedad del COVID-19.

También que el ensayo clínico en Estados Unidos todavía no reporta resultados y la compañía no ha solicitado la autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), pero sí pidió a la administración de Biden prestar dosis a la Unión Europea, donde no ha cumplido con sus compromisos.