$!Abinader sabía que Estados Unidos estaba investigando a diputado arrestado por narcotráfico

El presidente Luis Abinader conocía que habían investigaciones en curso contra el diputado Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue apresado el pasado lunes en Estado Unidos con una orden de arresto bajo supuestos cargos de narcotráfico.

“Nosotros sabíamos que había informaciones y que había investigaciones, pero la verdad que uno no se pone contento por eso, pero la justicia tiene que actuar y más en casos tan graves como es el narcotráfico”, indicó Abinader durante una entrevista que condeció a los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega.

El mandatario manifestó que existe coordinación entre la DEA (Administración de Control de Drogas) y la Dirección General de Control de Drogas (DNCD).

“Hay una total coordinación entre la DEA y la DNCD. Yo le he dicho al pueblo y a los perremeístas que aquí el que la hace la paga sea del partido que sea, sea del nivel social que sea. El que cometió sus hechos tiene que responder por sus hechos y en ese caso ha habido esa coordinación entre la DEA, la DNCD y la Fiscalía”, indicó.

Abinader manifestó que el gobierno que encabeza no protege a nadie.

“Aquí hay que mandar un mensaje que aquí no se protege a nadie. Este gobierno no protege a nadie, yo lo dije hace mucho tiempo, yo tengo amigos, pero no cómplices”, sostuvo.

El diputado Gutiérrez Díaz fue arrestado cuando llegó en un vuelo comercial desde República Dominicana al aeropuerto de Miami.