$!Abinader suspende temporalmente a Leonardo Faña tras denuncia de agresión sexual

El presidente de la República, Luis Abinader, suspendió temporalmente en sus funciones al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Antonio Faña, quien la tarde de este martes le solicitó una licencia para enfrentar una denuncia en su contra de supuesta agresión sexual interpuesta por una exfuncionaria de esa institución.

“En los medios de comunicación ha trascendido que contra el director del IAD existe una denuncia invocada el pasado 18 de enero de este año por María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera de la entidad, lo que supone el inicio de una investigación judicial sobre el incidente y la aplicación de la ley de Función Pública para la suspensión temporal del funcionario denunciado”, dice en una de sus partes el comunicado.

Explica que la medida se tomó de conformidad con el artículo 88 de la Ley 41-08 de Función Pública que establece: “Cuando para realizar una investigación judicial o administrativa, fuere conveniente a los fines de la misma, suspender a un servidor público, procedería hasta por sesenta días continuos, siendo posible la prorrogación de esta por una sola vez”.

“En una carta al gobernante, Faña expresa: “Me permito, señor presidente solicitarle una licencia laboral, para con ello, cesante de mis funciones, poder enfrentar sin tropiezos, esta causa política, en la que demostraré mi inocencia, fuere en el plano legal o político”, reseña la nota.

“Nunca me atrevería a manchar el digno gobierno que usted preside, del que hoy soy parte, por la confianza que ha puesto sobre mis hombros, en esas atenciones me considero inocente y voy a demostrar de manera contundente, que esto es parte de la persecución política que por años he recibido”, escribió Faña al presidente de la República.

La denuncia contra Leonardo Faña por ante la Fiscalía del Distrito Nacional hecha por María Isabel Flores Encarnación, quien laboraba en el IAD, sostiene que este la "tocó por todas partes" cuando ella quedó inconsciente después de ingerir una bebida que él le proporcionó en un restaurante. Pero anterior a esto, dijo que Faña tenía la intención de llevarla a una cabaña, pero que ella amenazó con lanzarse del vehículo si lo hiciese.

María Isabel Flores Encarnación dijo que accedió encontrarse con Faña ante su insistencia de reuniones privadas entre ambos fuera del Instituto Agrario Dominicano.

Leonardo Faña aseguró en la comunicación enviada a Abinader que Flores Encarnación laboró en el IAD entre el 18 de agosto de 2020 hasta el 11 de enero de este año y que renunció porque consiguió una mejor posición.