$!Abogada conoce audiencia en la calle: retos de la virtualidad en la justicia

El inicio de las labores de los tribunales a partir de este miércoles 1 de julio supone un reto y al mismo tiempo varias cuestiones de cara al debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales, debido a que por ahora, todo será virtual.

Por las redes sociales ha circulado la fotografía de una abogada y otra persona que parece ser parte del proceso, conociendo una audiencia virtual en plena vía pública (según se ha dicho es en la acera del Palacio de Justicia del Distrito Nacional).

En la imagen se observa un celular colgado de un trípode, la abogada sentada en una silla y una mujer con guantes y mascarillas frente a la cámara del celular. Ambas tienen documentos, expedientes, en las manos.

En virtud de que los servicios serán exclusivamente virtuales, el Poder Judicial habilitó el portal serviciojudicial.gob.do y el centro de atención al usuario *3191, con asistencia para todos los servicios disponibles, junto a una red de buzones para el depósito de documentos físicos, que estarán disponibles en 46 sedes en todo el país.

Abogados y Ministerios Públicos han expresado su parecer respecto a la celebración de audiencias virtuales en lo relativo al aspecto penal.

‟La idea es que el proceso penal dominicano sea: acusatorio, adversarial y virtual. La pregunta es: ¿cómo es posible hacer sin que uno absorba al otro? No me digan que es solo un cambio de modalidad, que es sencillo, porque no lo esˮ, posteó en su cuenta de Twitter Wilson Camacho, procurador de corte.

‟En el futuro habrá audiencias presenciales, virtuales e híbridas. La cuestión es definir bien qué audiencia se incluirá en cada modalidad para asegurar tutela judicial efectiva. Por ahora creo que los anticipos de pruebas, audiencia preliminar y juicios, deben ser presencialesˮ, continuó diciendo.

La Ministerio Público, Rossa María Pichardo, respondió ‟es un atropello de derechos, uno arriba de otros, y mira que soy abanderada de la modernidad, pero las condiciones de lealtad procesal no están dadasˮ.

La exfiscal del Distrito Nacional y procuradora de corte, Yeni Berenice Reynoso, también cuestionó la implementación de audiencias virtuales.

‟Creo en las audiencias virtuales, desde el 2014 hicimos una propuesta al Poder Judicial, pero es necesario que el tema sea más socializado con la comunidad jurídica y la sociedad en general. No estamos preparados para entrar de manera total a la virtualidad, el 6 de julioˮ, posteó en su red social.

El abogado, Edi Burgos Rodríguez, considera que el principal problema no es la virtualidad actual sino que las medidas adoptadas, toda son nulas e inconstitucionales, ya que el Consejo del Poder Judicial no tiene atribución legislativa y no puede modificar leyes.

Ayer el Tribunal Constitucional conoció un recurso de inconstitucionalidad a la resolución 002-2020 del Consejo del Poder Judicial que suspendió las labores administrativas y jurisdiccionales sin fecha cierta debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).