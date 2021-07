$!Abogado denuncia a casa de Jean Alain Rodríguez enviaron corona de flores negras

“El exmagistrado Jean Alain se podría ver expuesto con estos temas. Hay cartas que le mandaron a Jean Alain Rodríguez a su casa, coronas de flores negras, notas funerarias en este período de tiempo”, sostuvo el abogado, aunque no especificó el contenido de las cartas.

“Lo he visto en un desarrollo en ese trayecto, al principio se veía conturbado con el allanamiento, la prisión, luego en el tiempo lo he visto irse recuperando anímicamente, ha trabajado mucho, el primer día le dejé unas hojas, en la segunda le dejé una libreta pequeña y en la tercera le tuve que llevar una libreta, porque se pasa el día leyendo la acusación, leyendo las pruebas y haciendo reportes, o sea me está haciendo el trabajo”, sostuvo.

En una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11, Biaggi Pumarol indicó que a Rodríguez le han respetado su derecho a comunicarse y a reunirse con sus abogados.