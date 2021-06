$!Abogado denuncia supuesta trama para que Aquiles Cristopher muera en la cárcel

El abogado Juan José Eusebio denunció que existe una supuesta trama para que el imputado Aquiles Christopher Sánchez muera en la cárcel, debido a que durante el desempeño de sus funciones afectó intereses de grandes empresarios de la construcción que trataban de cobrar dinero de obras que no les correspondían.

“El ingeniero Aquiles Cristopher manifestó, en la medida de coerción, que al llegar a la Oisoe lo primero que hizo fue auditar 433 obras, donde había grandes empresarios tratando de cobrar miles y miles de millones que no les correspondían”, expresó el abogado a Diario Libre.

Continuó: “Pese a que (Aquiles) le ha pedido al Ministerio Público que lo interrogue sobre esa cuestión en más de cinco ocasiones, no ha sido entrevistado y no se le ha dado valor a la situación médica, por los que creemos, de manera contundente, por lo que estamos viendo, que ciertamente existe un plan para que Aquiles muera en la cárcel y no pueda plantear esta situación ante el Ministerio Público y se haga una real investigación de caso concreto”.

Refirió que han sido tres médicos eminentes y de gran prestigio del país; Bernardo Defilló, Alfredo Yeger y Juan Escarfuller, quienes han avalado mediante estudios médicos, “la situación grave de salud de Aquiles Cristopher.

Dijo que tras sufrir dos infartos, una condición especial y pasar seis meses de prisión, se ha agravado la situación de salud del acusado y recomiendan hacerle un cateterismo urgente.

El abogado expresó que pese a que han mostrado todos estos documentos al juez no ha querido hacer la validación ante el Inacif, a fin de cambiar la prisión preventiva y dejar que este pueda someterse al procedimiento médico que necesita para evitar la muerte del imputado de 75 años de edad.

“Incluso aquí en el Palacio de Justicia hay un médico legista que pudiera ver a Aquiles Cristopher, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Simplemente estamos tratando de evitar la muerte de un imputado que tiene 75 años, que ha sufrido dos infartos y más de un 75% de obstrucción coronaria y calcificación después de estar en la cárcel”, expresó el abogado.

Aseguró que los testigos claves del Ministerio Público en el caso Antipulpo, no ha mencionado ninguna situación que comprometa la responsabilidad penal de Aquiles en el caso de corrupción. Dijo que aportaron certificaciones de las compañías de Aquiles, “donde dice que no operan desde el 2005 y que no tienen dinero”.

“ del manual de funciones, que dice claramente cuáles eran sus funciones dentro de la Oisoe, y ninguna tiene que ver con la acusación del Ministerio Público”., agregó.

Sobre el proceso

Este viernes al Ministerio Público le toca defender ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional sus motivos para que mantengan las medidas de coerción impuestas a los acusados de formar parte del entramado de corrupción desarticulado en diciembre del año pasado mediante la Operación Antipulpo.

Por su vinculación con el caso está bajo investigación Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oisoe. También, Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.