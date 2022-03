Ruso alberga a ucranianos varados en la zona de Bávaro

A pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania, a 9,000 kilómetros de distancia de Kiev, el ruso Alexander Karpetskiy da albergue a dos parejas de ucranios que han quedado en una especie de limbo a causa del conflicto bélico.

Semashko Tetiana y Olexander Bobrov, son esposos ucranianos que vinieron a pasar unas vacaciones en el país a principios de año. Pero se han quedado en República Dominicana luego de que se venciera su estadía en el apartamento que habían rentado en Bávaro. Dadas las circunstancias salieron a buscar albergue, así cayeron en un apartamento que les ha prestado una pareja de ciudadanos rusos.

El 24 de febrero, día en que Rusia invadió Ucrania, entregaron el apartamento ubicado en la zona de Bávaro.

La pareja, médicos de profesión, revelan que los nacionales rusos les alojan de manera gratuita, que los han acogido, por lo que están muy agradecidos. “Allí estamos nosotros unos días hasta decidir qué hacer, a cuál país de Europa ir, ya que los ucranianos están saliendo para diferentes países de Europa y los cielos de Ucrania están cerrados”, cuenta Olexander Bobrov.

Querían regresar a su tierra desde la semana antes de estallar la guerra, porque su padre había fallecido, pero no lograron encontrar vuelo.

Tras la muerte del padre de Bobrov se encontraban muy afectados por no haber podido despedirse, pero su estado de ánimo empeoró cuando su país entró en guerra. Cuenta que la situación ha sido muy dolorosa para él porque su madre es una señora mayor y está sola. Vive en el centro de la ciudad en Kiev, capital de Ucrania.

Durante estos días, muchos han sido los pensamientos que han venido a su cabeza en torno a la situación que vive su país. “En un principio pensamos irnos en los vuelos humanitarios, pero no queremos ir a Polonia, porque deseamos ir directamente a nuestro país a ayudar en lo que podamos. Además, deseamos estar con nuestros familiares”, dijo el galeno. La esposa de Brobrov, Semashko Tetiana, se encuentra confundida con su situación. Quiere ir a un lugar donde puedan ser más útiles.

¿A dónde ir?

Según narran no fueron a Polonia para ayudar, porque les informaron que allí hay muchos voluntarios ayudando. En este momento decidieron quedarse en el país, porque es posible que aquí puedan ser más útiles a los ucranianos que se encuentran en las mismas condiciones que ellos.

Cuentan que desde el inicio de la guerra no han podido conciliar el sueño, pensando en muchos de sus amigos cercanos, muy queridos, que han fallecido y en otros de los que no tienen información porque no se han podido comunicar con ellos.

“Algunos son militares y han muerto en los enfrentamientos con los rusos, otros no sabemos de ellos por ninguna vía. De otros hemos sabido que han cruzado a Polonia, tenemos mucha incertidumbre, ya no queremos ver las noticias que nos envían”, citó.

Otra pareja

Prácticamente la misma suerte que han tenido los esposos Petro Rudenko, de 26 años y Anastasiia Socodova, de 27 años, quienes actualmente están viviendo, por un mes, en el apartamento que les cedió Karpetskiy, donde solo van a pagar el mantenimiento.

Para ellos el gasto que tendrán en esta propiedad donde están es mucho más conveniente que si estuvieran en un hotel.

Comentan que ciudadanos rusos de diferentes partes del país se han identificado con la realidad que está viviendo el pueblo ucraniano actualmente.

La estadía

Petro Rudenko y Anastasiia Socodova llegaron a la zona de Bávaro Punta Cana el 16 de febrero, para unas vacaciones de 10 días. Ya tenían ocho días en el hotel en que se hospedaron cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia.

Sin previa explicación y junto a otros turistas ucranianos, explican que fueron cambiados de hotel por su agencia de viajes. Pasado dos días, en el hotel donde los alojaron, se les les pide pagar la estadía.

Tanto ellos, como los demás turistas ucranianos se alborotaron porque no tenían conocimiento de que debían pagar el hospedaje de esos dos días . Cuando se da esa situación, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) se encarga de los gastos generados por los turistas ucranianos.

Cuentan que si les informan hubiesen buscado un lugar más barato o se organizarían mejor porque el hotel era bastante caro y no tenían el dinero para cubrir ese gasto. “En ese momento sale el encargado del hotel y nos dice que no paguemos esos dos días, que si queremos nos podemos quedar allí con el precio especial, de 30 dólares por persona, sin derecho a consumir bebidas alcohólicas, solamente comida y alojamiento”, explicó.

A su salida del hotel, una conocida dominicana les permitió quedarse una noche y luego permanecieron una semana con una de las voluntarias ucranianas, que aceptó hospedarlos. Actualmente están en el apartamento del ciudadano ruso Alexander Karpetskiy

Por el momento, piensan que se quedarán en República Dominicana. Rudenko está trabajando de manera remota, lo que les permite mantenerse hasta que se defina su situación. l