Iglesia católica llama a acompañar jóvenes ante auge del movimiento "therians"

El vicario de la Catedral Santiago Apóstol, padre Regino Collado. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El vicario de la Catedral Santiago Apóstol, padre Regino Collado, manifestó su preocupación ante la creciente visibilidad del movimiento conocido como "therians" en redes sociales, al considerar que el fenómeno refleja una crisis espiritual y una posible necesidad de mayor acompañamiento familiar y atención a la salud mental.

Collado exhortó a padres y madres a observar con mayor atención los entornos en los que se desenvuelven sus hijos, tanto en universidades como en colegios y redes sociales.

"Pienso que también es una situación de salud mental. Hay que prestar atención al acompañamiento de los jóvenes. La familia tiene que entrar en diálogo para ver qué está pasando en la sociedad" Regino Collado Vicario de la Catedral Santiago Apóstol “

Agregó que, aunque ha buscado referencias teológicas sobre el término, no ha encontrado fundamento bíblico directo.

En los últimos meses, en plataformas digitales se ha popularizado el término "therians", utilizado por jóvenes que afirman identificarse, en un plano interno o espiritual, con un animal, comportándose de la misma manera.

Algunos comparten videos utilizando máscaras, colas artificiales y practicando el llamado "quadrobics", disciplina que consiste en desplazarse apoyando manos y pies simulando movimientos de cuadrúpedos.

Dice refleja una distorsión

El representante de la Iglesia católica dijo también que existe una distorsión porque durante estos meses, "especialmente ahora en febrero y en este tiempo cuaresmal, cómo en las redes y en los distintos medios se ha estado dando este movimiento".

"La humanidad, el mundo, la sociedad, la familia han perdido el temor de Dios. Esto es un signo de eso. Hay jóvenes que han perdido el temor de Dios", afirmó.

Agregó que, desde la perspectiva bíblica, el libro del Génesis establece claramente la creación del ser humano y de los animales como realidades distintas.

"Dios nos creó como seres humanos. ¿Cómo después voy a decir que me identifico con cierto tipo de animal? Hay que volver a los fundamentos bíblicos. Dios creó al hombre y a la mujer, y creó los animales según sus especies", señaló.

Mensaje por la Cuaresma

En el marco del tiempo cuaresmal, el padre Regino Collado invitó a las familias de la Arquidiócesis de Santiago a vivir los 40 días como una oportunidad de renovación espiritual.

"Estos 40 días se nos regalan para experimentar el amor de Dios, vivir la oración, la limosna y el ayuno. Que podamos como familia y como comunidad orar, ayunar y ayudar al que necesita", expresó.

Asimismo, llamó a vivir la Semana Mayor en un ambiente de recogimiento.

"Que nos concentremos en nuestra casa. Si no es necesario salir, permanezcamos tranquilos en familia, orando y viviendo la experiencia cuaresmal desde el hogar", concluyó.