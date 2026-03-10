Inapa evalúa avances del proyecto de alcantarillado sanitario en Tenares
Durante una reunión se revisó el cronograma de la obra
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó este martes que sostuvo una reunión de seguimiento con el comité de veeduría del proyecto de alcantarillado sanitario del municipio Tenares, provincia Hermanas Mirabal, con el objetivo de evaluar los avances de la obra.
El encuentro se realizó en la parroquia San Antonio de Padua, y fue encabezado por el padre Rafael Delgado Suriel (Chelo), presidente del comité.
Afectados por el colapso del depósito regulador del acueducto de Consuelo reciben indemnización
Inapa dice que el Gobierno ha invertido cerca de RD $1,400 millones en obras hídricas en Azua
Participación de locales
En la reunión participó la senadora de la provincia, María Mercedes Ortiz, y la gobernadora, Lisette Nicasio de Adames, así como dirigentes empresariales, sociales y de las diferentes juntas de vecinos de la demarcación, refiere una nota de prensa.
- Durante el encuentro se revisó el cronograma de alcantarillado sanitario, obra que había sido solicitada por el comité de desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal y cuya ejecución fue dispuesta por el presidente Luis Abinader a través del Inapa.
Según el comunicado, las partes acordaron realizar un próximo encuentro para continuar el seguimiento al desarrollo de la obra.