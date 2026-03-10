Inapa evalúa avances del proyecto de alcantarillado sanitario en Tenares

El padre Rafael Delgado Suriel (Chelo) y Wellington Arnaud, director del Inapa. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó este martes que sostuvo una reunión de seguimiento con el comité de veeduría del proyecto de alcantarillado sanitario del municipio Tenares, provincia Hermanas Mirabal, con el objetivo de evaluar los avances de la obra.

El encuentro se realizó en la parroquia San Antonio de Padua, y fue encabezado por el padre Rafael Delgado Suriel (Chelo), presidente del comité.

Participación de locales

En la reunión participó la senadora de la provincia, María Mercedes Ortiz, y la gobernadora, Lisette Nicasio de Adames, así como dirigentes empresariales, sociales y de las diferentes juntas de vecinos de la demarcación, refiere una nota de prensa.

Durante el encuentro se revisó el cronograma de alcantarillado sanitario, obra que había sido solicitada por el comité de desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal y cuya ejecución fue dispuesta por el presidente Luis Abinader a través del Inapa.

Según el comunicado, las partes acordaron realizar un próximo encuentro para continuar el seguimiento al desarrollo de la obra.