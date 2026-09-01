Nuevo director de la Policía Nacional: "La mayoría de los agentes son de bien"

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, reconoció que dentro de la institución continuarán produciéndose fallas dentro de un proceso de mejora constante, pero al mismo tiempo defendió que la inmensa mayoría de los agentes son personas de bien y con vocación de servicio.

"Obviamente, siempre va a haber fallas porque nada es perfecto, pero consideramos que la mayoría de nuestros hombres y mujeres que le sirven al país y le dan seguridad son hombres y mujeres de bien y de vocación", expresó.

Rodríguez García ofreció las declaraciones durante una visita a la redacción de Diario Libre, donde fue recibido por los jefes de redacción Mariela Mejía y Omar Santana.

El recién designado director policial sostuvo que para reducir los errores es necesario mantener una supervisión cercana y orientar permanentemente a los agentes, principalmente a los más jóvenes y con menor experiencia.

"Para ser policía hay que tener vocación de servicio", afirmó.

Supervisión después de las academias

Rodríguez García explicó que todos los miembros de la Policía pasan por centros de formación en los que reciben las enseñanzas necesarias para proteger y servir a la ciudadanía.

""Son hombres y mujeres jóvenes, que no tienen la experiencia de uno. Entonces, a nosotros nos corresponde seguir monitoreándolos y orientándolos para que lleven a cabo una labor eficiente, eficaz y con el menor error posible"" Mayor General Ernesto Rodríguez García Director de la Policía Nacional “

Sin embargo, consideró que la formación no puede concluir cuando los agentes salen de las academias y comienzan a prestar servicio en las calles.

Sumarán agentes al patrullaje

Anunció que antes de concluir el año serán sumados a las labores de patrullaje y prevención unos 2,000 agentes policiales que fortalecerán las nuevas modalidades de patrullaje.

"Son hombres y mujeres jóvenes, que no tienen la experiencia de uno. Entonces, a nosotros nos corresponde seguir monitoreándolos y orientándolos para que lleven a cabo una labor eficiente, eficaz y con el menor error posible", manifestó.

Indicó que el alto mando continuará recordando a los policías la doctrina aprendida en las escuelas y las responsabilidades que asumen frente a los ciudadanos.

Contacto con los policías

Como parte de ese seguimiento, el director dijo que mantendrá contacto directo con los agentes destinados en las diferentes direcciones regionales.

El pasado domingo realizó un recorrido por Bonao, La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata y Valverde, con asiento en Mao, donde sostuvo encuentros con el personal policial.

Rodríguez García explicó que durante esas reuniones recordó a los agentes su responsabilidad de proteger tanto a los ciudadanos dominicanos como a los extranjeros que visitan el país.

Durante el recorrido también exhortó a los policías a generar seguridad y no miedo entre la población, al tiempo que defendió una actuación firme contra quienes infrinjan la ley, pero respetuosa de los derechos ciudadanos.

Recién llegado a la Dirección General

El presidente Luis Abinader designó a Rodríguez García director general de la Policía Nacional y lo ascendió al rango de mayor general mediante el Decreto 558-26, emitido el 17 de agosto.

El oficial sustituyó al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien fue colocado en situación de retiro después de permanecer seis meses al frente de la institución.

Antes de asumir la máxima posición policial, Rodríguez García se desempeñaba como inspector general, dependencia encargada de supervisar el funcionamiento interno, el comportamiento de los agentes y el cumplimiento de las normas institucionales.