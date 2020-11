$!Acusan a chico de 15 años de tiroteo en Wisconsin

No hubo muertos en el incidente.

El adolescente debe responder a ocho cargos criminales de lesiones y un cargo menor de posesión de un arma siendo menor de 18 años, informó el diario Milwaukee Journal Sentinel. The Associated Press no lo identifica porque es menor de edad.

La próxima audiencia fue fijada para el 3 de diciembre, en la cual el acusado debe hacer su declaración de culpabilidad o inocencia.