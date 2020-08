Administración Pública dice que está identificando "botellas" para eliminarlas

El ministro de Administración Pública, Darío Castillo, informó este miércoles que esa entidad está identificando a las personas que cobran sin trabajar (botellas) en las instituciones del Gobierno central.

Además, dijo en un comunicado de prensa que también están identificando las que fueron "indemnizadas indebidamente" para que devuelvan el dinero al Estado.

Castillo formuló sus consideraciones al participar en una entrevista en el programa de radio “Cuentas claras”, que dirige el periodista José Monegro, en el que calificó como "una tragedia" y "una barbaridad" el que "una gran cantidad de personas reciban en sus casas miles de dólares, euros y pesos, mientras otras no tienen con qué comer".

“Es un problema que hay que corregirlo, que hay que eliminar. Lo que pasa es que el clientelismo ha azotado nuestra burocracia, nuestra administración pública. Ahora cada ministro, cada director general tiene que identificar todo el que cobra sin trabajar y esas personas hay que ir poco a poco eliminándolas, porque no podemos tener gente que no aporte, que no agregue valor al funcionamiento de la administración pública”, expresó conforme a una nota de prensa enviada a este medio.