$!Adolescente mata anciano para robar su auto e ir a visitar a su novia

Un adolescente fue acusado de haber ingresado a un hogar en Virginia, asesinar a un hombre de 82 años y herir a la esposa de éste de 73 años a fin de robar el auto de la pareja para visitar a su novia.

Medios noticiosos reportaron que el menor, de 16 años, se presentó ante la corte el miércoles vía video. Fue arrestado el martes bajo cargos que incluyen asesinato en primer grado y daño intencional agravado, horas después del ataque contra Roger Wood Payne Jr. Y Nancy Payne.

El nombre del adolescente no fue revelado públicamente. El fiscal Rusty McGuire presentó una solicitud para que el menor sea procesado como adulto.

La fiscalía señaló que el adolescente visitó a los Payne dos veces el martes, y regresó con una escopeta. Indicaron que Nancy Payne sobrevivió al fingir que había muerto.

Agregaron que el menor buscaba un auto para visitar a su novia en la Universidad de Lynchburg. Fue detenido antes de llegar a su destino.

Su padre, Andre Dickerson, dijo a WVIR-TV que su hijo no había estado “actuando bien” en las últimas semanas.

“Hablé con gente y con su supervisor de libertad condicional y les dije que yo podía detectar que algo no estaba bien con su voz. Y les rogué que le brindaran ayuda, ya saben, enviarlo a alguna parte”, dijo Dickerson. “Aún me quedan muchas preguntas, ¿saben? Este no es mi hijo, Sé que no es él. Es decir, él es conocido como alguien que ayuda a los demás”.

Los fiscales aseguraron que el adolescente tomó los teléfonos celulares de la pareja y les ordenó dirigirse a las vías del tren detrás del hogar de ellos. Roger Payne recibió un disparo en el rostro y murió. No queda claro dónde fue herida Nancy Payne, pero los fiscales dijeron que ella pudo poco después ir a la casa de un vecino y pedir ayuda.

El menor deberá presentarse ante la corte de nuevo el 26 de noviembre. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Nancy Payne se sometió a una cirugía y permanece hospitalizada. Se espera que sea sometida a más operaciones. El cuerpo de su esposo fue enviado a un médico forense para que le realice una autopsia.