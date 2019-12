Adultos mayores del Centro de Atención Integral Ciudad Juan Bosch dan bienvenida a la Navidad

“Antes yo vivía como si no tuviese familia, pues me quedaba sola en la casa y no tenía nada que hacer, y mira ahora, estoy en un lugar donde recibo amor, entretenimiento, terapia ocupacional y muchos otros beneficios”, expresó Luisa Acosta, de 66 años, quien recientemente se graduó en el centro, de Artes Manuales.