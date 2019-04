Advierte colapso sistema financiero con "exorbitantes" ganancias de AFP

El presidente de la Asociación Dominicana de Usuarios a la Seguridad Social advirtió que la moción a la ley de Seguridad Social que sometió el presidente Danilo Medina el pasado 27 de Febrero, elevaría las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en vez de disminuirlas como anunciara el primer mandatario en beneficio de los trabajadores.

Joel Rodríguez manifestó que el jefe de Estado tiene buenas intenciones para mejorar las condiciones de los pensionados, pero sus técnicos no lo han asesorado bien sobre una modificación a la Ley 87-01, sobre Seguridad Social.

"El cálculo que se haría si se modifica la Ley de Seguridad Social no sería un cálculo con las ganancias, sino por el monto total que tiene la banca luego de promulgada la ley hace quince años. Eso generaría un aumento insostenible hacia el sistema en beneficio de las AFP que pertenecen a los bancos de la República Dominicana", declaró en una nota de prensa.

Rodríguez señaló que tampoco el proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social establece el aumento de la pensión a los trabajadores.

"No es posible que los dominicanos luego de 30 años cotizando al sistema tengan una pensión de menos del salario mínimo cotizable, que hoy en día el salario mínimo se aumentó a diez mil pesos como lo informara el presidente Medina el 27 de febrero, o sea, estamos hablando de que esas pensiones serían un cincuenta por ciento menos respecto al salario mínimo establecido, eso no es justo", explicó.

Dijo que esa situación está empujando al país a un camino muy peligroso.

"Estamos dañando y jugando con el sistema financiero y social de la República Dominicana", explicó Rodríguez.

Por otra parte, se mostró en desacuerdo que desde el mes de marzo, el Ministerio de Hacienda cobre un 1.6 % a los pensionados para que éstos puedan tener acceso a salud.

"Esos mismo pensionados recibían atenciones médicas gratuita bajo la Ley 18-96 que es la que crea el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, entonces no entendemos porqué en la moción se quiere eliminar el IDSS", manifestó.

El presidente Asodomuss también criticó la resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en la que presenta como un logro la inclusión de los dependientes de los pensionados.

"Eso no es un logro bajo ninguna circunstancia, porque eso está plasmado en la Ley de Seguridad Social", apuntó.

Rodríguez agregó que con la disolución del IDSS podrían quedar sin pensión más de 250 mil familias de aquellos trabajadores que cotizaron durante más de 30 años al sistema de Seguridad Social, debido a la deuda de alrededor de cuatro mil millones de pesos que mantienen los empresarios con el Instituto de Seguros Sociales.