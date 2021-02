$!Advierte Comité Central del PLD no es trampolín para obtener cargos públicos

El comunicador y aspirante al Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Glenn Davis señaló que es absurdo pensar que ese organismo interno sea un trampolín para llegar a ocupar un cargo público en las instituciones del Estado, como piensan muchos de sus compañeros de partido.

“Hay quienes piensan que el Comité Central es un trampolín para llegar a un cargo, pero no es así. No considero que esta nueva generación piensa de esa manera, pues no estamos en el poder y no sabemos cuándo volveremos”, expresó el también presidente de comité de base, en el Comité Intermedio Rafelito Fondeur, en Villa González, Santiago.

Resaltó que se encuentra trabajando para recuperar la identidad del partido y que para eso necesitan establecer espacios del partido en cada provincia, “de manera que todos los sectores y compañeros, en especial los comités de bases e intermedios se vean involucrados y sean escuchados”.

“Yo quiero desde el Comité Central recuperar la identidad partidaria, quiero trasladarme punto por punto en el país a incentivar a los compañeros a tener por lo menos una oficina donde se pueda recibir a la comunidad de esa demarcación”, enunció.

Mencionó también que este proceso debe hacer honor al lema del partido y recuperar la humildad y la sencillez de su fundador, profesor Juan Bosch.

“Aquí lo que realmente importa ahora mismo es quienes quieren servirle y hacerle honor al lema del partido ‘servir al partido para servir al pueblo’, porque a eso es que estamos llamados”, sostuvo Davis.