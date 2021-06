$!Aerodom: “No estamos en deuda en términos de inversión en seguridad con el Cesac”

Aunque su directora general, Mónika Infante, prefiere no decir directamente que el Estado debería renovar el contrato que originalmente firmó en 1999 con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) –hoy propiedad de Vinci Airports, que opera 46 aeropuertos en el mundo–, comenta que, si se cuenta con un actor que está “probado a nivel internacional”, es una “buena opción a considerar seguir hablando con él”.

Eso sería parte de una discusión y una negociación con el Estado (...) Si el Estado tiene interés de que un operador aeroportuario global, el primero del mundo, o sea el que más pasajeros mueve a nivel global, siga invirtiendo, ese es el modelo de negocios de Vinci, de llegar a un país y no irse, sino seguir (...) Pienso que si tú tienes un actor que está probado a nivel internacional, que tiene las mejores prácticas reconocidas, que tiene las capacidades financieras de hacer las inversiones, y que ya lo tienes en la casa, simplemente creo que es una buena opción a considerar seguir hablando con él, a ver qué cosas buenas se pueden hacer por un país que está primero colocado estratégicamente.

En la historia de las concesiones, precisamente porque actores privados administran bienes públicos, normalmente se tiende mucho a cuestionarlas, eso no es un tema de Aerodom. Cualquier otra concesión que tú puedas identificar en el país puedes ver que tiene ese tipo de críticas (...) La concesión de Aerodom ha pasado por todo tipo de exámenes. La inconstitucionalidad de la concesión fue cuestionada al inicio de la concesión y fue fallada a favor del contrato, y cada vez que ha habido un cuestionamiento de alguno de los temas de Aerodom, el Estado, a través de sus órganos, el Poder Judicial, e incluso el Poder Legislativo, ha reconocido los derechos que están plasmados en el contrato.

—¿Por qué ha sido tan difícil para la administración del aeropuerto de Las Américas controlar el robo de equipaje?

En todas partes el mundo, en los aeropuertos de las ciudades más avanzadas, hay robo de equipaje, eso ocurre por factor humano y activos, ocurre. ¿Cuál es la manera del operador aeroportuario controlarlo? Teniendo sistemas de seguridad por cámaras, rastreo del equipaje, todo el tiempo, pero, además, la seguridad del contenido del equipaje es una obligación de la aerolínea (...) Eso es una debilidad del sistema, tenemos que seguir mejorando. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Mantener, por ejemplo, todo el sistema de CCTV que pueda tener el rastreo completo de cualquier maleta, dar acceso a las aerolíneas a su sistema de seguridad para que puedan también garantizar que no hay violación de maletas.

—Ahora que menciona el sistema de cámaras, hay unas 10 cámaras fuera de servicio que fueron desmontadas. ¿Por qué no se han podido reinstalar y comenzar a operar?

Los recursos están y está contratada la firma que está trabajando eso, y se van a instalar. Incluso, se va a ampliar el ámbito de ese sistema de cámaras, porque antes eran parte del perímetro y ahora se llega hasta la Ruta 66, y es un sistema de cámaras térmicas que permite identificar quién trata de acceder al vallado (...) y puede dar una alerta.

—¿Y eso cuándo va a entrar en operación?

En 60 días.

—Ha habido opiniones distintas sobre a quién le compete la seguridad del aeropuerto. ¿Realmente es a ustedes o al Cesac?

La Ley de Seguridad Aeroportuaria establece las obligaciones de los operadores aeroportuarios de hacer las inversiones en equipos y sistemas de seguridad. Nosotros, como operador aeroportuario, por ejemplo, si el Cesac me dice: yo necesito un cuartel, porque el cuartel que tengo les queda pequeño a mis empleados, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las dimensiones necesarias con base en la proyección de tráfico, y construimos el cuartel (...) O sea que la obligación de nosotros es poner a disposición del Cesac, que es quien tiene todo el entrenamiento y el conocimiento e inteligencia de aeropuertos, pero aparte de eso es quien tiene el recurso humano el que administra la seguridad. Entonces, nosotros hacemos las inversiones y ellos hacen la implementación.

—¿O sea que la parte operativa de la seguridad del aeropuerto es al Cesac que le compete?

Claro, todo lo que es seguridad de la aviación, tanto en campo aéreo, e incluso, aquí, como en parte del área pública.

—¿Y por qué dice el presidente de la Junta de Aviación Civil que es a ustedes?

Me imagino que hubo una confusión. Quizás él quiso referirse a la inversión en infraestructura de seguridad (...) En el 2017, Aerodom firmó un acuerdo con el Cesac donde se puso de acuerdo en la forma en que se harían todas la inversiones, porque hay una tasa de seguridad que está dentro de la tasa de pasajeros, de 1.25, que nosotros invertimos en equipos y sistema de seguridad (...) Te lo digo porque me gustaría que quede claro que nosotros no estamos en deuda en términos de inversión en seguridad con el Cesac, nosotros estamos en cumplimiento de un acuerdo que se va ejecutando constantemente.