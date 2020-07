Aeropuerto de Bávaro, proyecto que se mueve entre dudas técnicas y denuncia de corrupción

Sobre esto ha externado su preocupación la Unión Profesional de Controladores Aéreos Dominicanos (UPCAD) en una carta dirigida el 22 de julio al director del IDAC. “La reestructuración del espacio aéreo que esto implica, el rediseño de todas las salidas y llegadas estandarizadas de los aeropuertos de La Romana y Punta Cana, el rediseño de todos los procedimientos de aproximación, todos estos cambios y otros que no hemos mencionado, requieren de una rigurosa gestión de riesgo que no ha sido realizada”, dijo el gremio.

Conflicto de aeropuerto a aeropuerto

Una vez emitida la resolución 6796 de la Comisión Aeroportuaria, se gestó un conflicto que ha llegado a denuncias de corrupción pública. La Corporación Aeroportuaria del Este, que administra el aeropuerto de Punta Cana y preside el empresario turístico Frank Rainieri, impugnó el documento en una comunicación dirigida a la institución el 5 de marzo pasado.

Pero la Comisión Aeroportuaria rechazó, en cuanto al fondo, dicho recurso de reconsideración.

Mientras esto ocurría, en el país se conoció que la pandemia del coronavirus había llegado al territorio nacional con la confirmación de los primeros infectados de COVID-19 y a mediados de marzo el presidente Danilo Medina declaró el estado de emergencia en toda la nación.

Tomando en consideración dicho estado de excepción, la Corporación Aeroportuaria del Este le pidió a la institución pública abstenerse de reconocer el recurso de reconsideración que sometieron, hasta tanto estén suspendidas las actividades de los órganos administrativos no esenciales y sea levantado el estado de emergencia.

La Comisión Aeroportuaria precisó que no estaba dentro de las instituciones del Estado que no pueden operar durante el estado de excepción, por tanto, determinó que no incurrió en ninguno de los agravios “que impropiamente” le atribuyó la Corporación Aeroportuaria del Este, y confirmó en todas sus partes su resolución de conformidad y no objeción para que se lleve a cabo el Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Siendo rechazada, la Corporación Aeroportuaria del Este elevó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Obras Públicas en contra de la resolución 6799 de la Comisión Aeroportuaria. Este también fue rechazado bajo el argumento de que la resolución no contiene “las falencias y violaciones” que le atribuye la recurrente, por lo que la ratificó en todas sus partes.

Después de que el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto mediante decreto, la Corporación Aeroportuaria del Este prosiguió con sus aprestos jurídicos para rebatir el nuevo aeropuerto. Así, el pasado 27 de julio la empresa presentó una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ante “la posible comisión de delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones y otros ilícitos” presuntamente cometidos por 11 funcionarios del Estado, al avalar el proyecto bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, como lo es la ‘Conformidad y No Objeción’ ”, sin haber realizado una licitación previa, y “promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito” con relación a la construcción del aeropuerto de Bávaro.

Los posibles infractores que cita la empresa son el ministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín; el presidente en funciones de la Comisión Aeroportuaria, Diones Pimentel Aguiló; el director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante Rodríguez; los miembros de la Comisión Aeroportuaria Radhamés Martínez Aponte, Aracenis Castillo, Héctor Arturo Villanueva, Johann Estrada Pelletier, Carlos Leroux de Moya, Odile Alburquerque Jiménez, Rafael Núñez Veloz, y el arquitecto Christiern Broberg, quien es director técnico del Departamento Aeroportuario.

La sociedad Corporación Aeroportuaria del Este argumenta que, en noviembre de 2019, Broberg remitió a Collante el Informe final de evaluación técnica del proyecto del aeropuerto -elaborado en 10 días laborables- para ser presentado al pleno de la Comisión Aeroportuaria, y deja entrever algún conflicto de intereses al indicar que Broberg trabajó para el Grupo Abrisa entre 2000-2006.

Acusa a la Comisión Aeroportuaria de otorgar su “conformidad y no objeción” al desarrollo del proyecto, estableciendo los términos y condiciones contractuales para la concesión estatal, usurpando las funciones del IDAC y violando la Ley sobre Compras y Contrataciones. Asegura que la situación se realizó “con la única intención de otorgar mediante un contrato de concesión grado a grado, un aeropuerto a un grupo económico de manera privilegiada”.

La Corporación Aeroportuaria del Este solicitó al Ministerio Público investigar cuáles “intereses directos o indirectos” tenían los alegados infractores “al momento de usurpar las funciones que corresponden a otra institución del Estado” y, si se comprueban los hechos y procede, presentar formal acusación.