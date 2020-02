Agentes de Digesett estaban presentes durante filmación de videoclip de hombre en pañales

Asegura que a él nadie le puede decir nada porque hizo su diligencia, estimó que no quiso hacer eso así, eso se salió de control.

“En el video salió gente de la Digesett y lo estaban apoyando a los agentes que estaban ahí les pedí perdón, me dijeron niño ayúdame sube a la acera, pero yo estaba haciendo mi diligencia’’, informó.

¿Qué hacía antes de dedicarte a cantar? Asegura que cantar es una profesión principal, pero dijo estar estudiando para camarero.

“Soy runner, persona que lleva comidas y bebidas a ciertas personas”, explicó.

No contaba con permisos

Considera que tiene el mejor empleo, y que no pidió permiso para grabar el video en la vía pública, porque para él eso no era nada indecente.

¿Dónde comenzó el video? En la misma orilla del puente, pero como la gente no me dejaba grabar, me fui al medio de la calle y ahí pare el tráfico, era la hora pico cuando se hizo.

De acuerdo a su relato le dijeron que se controlara, pero él tuvo que hacer lo que tenía que hacer, y le pagó 15 mil pesos al camarógrafo por el video.