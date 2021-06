$!Al 68 % de la gente en RD no le importaría tener gobierno no democrático

Al 68 % de la población dominicana no le importaría tener un gobierno no democrático, siempre y cuando sea eficaz, estima el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se basa en cálculos propios y en datos de 2020 de Latinobarómetro.

Asimismo, el 50 % considera aceptable que el presidente de la República controle los medios, según indica el informe, divulgado ayer con el título “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”.

“La democracia está en crisis y gran parte del malestar social en 2019, antes de la pandemia, es muestra de ello. La percepción popular no contradice esta afirmación”, dice el PNUD.

Para sostener la anterior afirmación, la entidad de las Naciones Unidas cita que el 46 % de la gente de la región comparte la percepción de que la democracia no funciona bien; el 13 % señala que la forma de gobierno en sus países no es una democracia, y el 12 % afirma no comprender el significado de la palabra democracia.

“Las personas que perciben que la distribución del ingreso en sus países es muy desigual tienen una mayor propensión a considerar que la democracia tiene fallas más graves”, comenta el PNUD.