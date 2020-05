$!Alcaldía de Santo Domingo Norte presenta nueva imagen

La Alcaldía de Santo Domingo Norte presentó su nueva línea gráfica con la que busca proyectar una marca municipio que impulse el desarrollo local a través del lema “Nuevo norte”, con el que se pretende fortalecer la cultura, el turismo, la inversión y el desarrollo sostenible en la demarcación.

Según una nota de prensa, la nueva marca urbana se enfocará en potenciar la imagen y reducir los casos de desigualdad social en Santo Domingo Norte, y además tendrá como eje transversales el ordenamiento territorial, medio ambiente y seguridad ciudadana, “para garantizar que los inversionistas locales y extranjeros puedan llevar a esa demarcación proyectos de desarrollo que dinamice la economía y generen mayor rango de competitividad, equidad y empleo”.

Durante la presentación de la línea gráfica, que fue realizada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, en el Salón de Conferencia Víctor Piñeiro de la Alcaldía, el alcalde Carlos Guzmán dijo que el proyecto “Nuevo norte” garantiza desarrollo y progreso para la estructura del municipio, asimismo, dar seguridad jurídica, ciudadana y medio ambiental a los empresarios para lograr las inversiones que demanda este territorio de la provincia Santo Domingo.

“Debemos de innovar y marcar la diferencia en Santo Domingo Norte”, reflexionó Guzmán.

En tanto, que el representante del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Jonathan Caldera, dijo que esta nueva marca urbana trabajará en conjunto con los municipios del Gran Santo Domingo en procura de disminuir la pobreza y la desigualdad.

Afirmó que este proyecto impactará la educación, la cultura, el deporte y la salud en Santo Domingo Norte, ya que a través del mismo se establecerá un vínculo visual entre los ciudadanos a lo interno y externo del municipio con los trabajos de innovación, transparencia, desarrollo y el turismo durante la gestión que encabeza Carlos Guzmán.

“No es posible que Santo Domingo Norte no tenga una filiar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde el 60 por ciento de los estudiantes son de la provincia Santo Domingo. No tiene un centro cultural, sobre todo, donde la cultura es realmente vibrante. No es posible que Santo Domingo Norte no tenga un espacio donde pueda presentar y proyectar al mundo la cultura que tiene”, reflexionó Caldera, representante de Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo.

En el evento estuvieron presente los miembros del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, el alcalde Carlos Guzmán, la vicealcaldesa Blanca Rodríguez, el secretario general, Nicolás Fortunato, y parte del cuerpo directivo que compone el cabildo.