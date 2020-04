$!Aldeas Infantiles SOS: “Preocupa niñez sin cuidado familiar durante cuarentena”

En ocasión de conmemorarse este 25 de abril el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, Aldeas Infantiles SOS manifestó su preocupación por los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con cuidado de sus padres, madres o algún adulto referente en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En ese tenor, y a través de un comunicado de prensa, la organización llamó al Gobierno dominicano a enfrentar esa situación con acciones concretas y determinación.

Indicó que los últimos estudios dan cuenta que más de tres mil niños, niñas y adolescentes no tienen hogar, más de la mitad de los menores de edad no viven con alguno de sus padres y un 13 % se encuentra realizando algún trabajo que interfiere con su desarrollo integral, de quienes en esta situación de confinamiento nacional no se tiene información sobre su situación.

Manifestó que el momento crítico que viven el país debido al coronavirus y al aislamiento social agrava la situación de alto riesgo en la que sobrevive esta población altamente vulnerable, debido a que carecen de herramientas y medidas preventivas frente a la enfermedad y el aprovisionamiento de alimentos y productos de consumo básico es precario y en muchos casos nulo, además de que se exponen a ser reclutados por delincuentes para la comisión de actividades delictivas.

“Los niños y las niñas que no tienen hogar, quienes están en situación de trabajo infantil y no cuentan con cuidado de una persona adulta no tienen formas ni manera de protegerse contra la enfermedad, como tampoco cuenta con acceso a alimentación y atención integral”, dijo la organización.