Alegría en adultos y niños caracterizó tradicional desfile de Los Reyes Magos

El desfile que ya tiene más de 70 años, se mantiene brindando alegría a toda la familia, desde el cuartel del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, donde decenas de padres con sus hijos esperan la salida de los Reyes Magos, para acompañarlos y unirse con más personas en el recorrido.

La emoción de atrapar los dulces, y entregar una carta con la que se piden deseos y regalos a los Reyes Magos, fue la meta de decenas de niños que caminaron en el desfile.

Se vio a varios padres esforzarse para que sus hijos pudieran alcanzar y entregar una carta a uno de los reyes.

Montados en caballos, Melchor, Gaspar y Baltasar lanzaban golosinas a las personas que caminaron y cantaron las tradicionales canciones, en especial “Mi burrito sabanero”.

El desfile que salió del cuartel de los Bomberos en la avenida Mella, siguió hasta la calle Emilio Prud’ Homme para llegar a la avenida México.

Desde la México caminaron hasta la Duarte y por esta vía hasta la Mella. Por la Mella siguieron hasta la Arzobispo Meriño, luego doblaron en la calle Luperón hasta la calle Isabel La Católica.

Finalmente caminaron por la calle El Conde hasta la Palo Hincado para finalizar en la sede de los Bomberos, donde hubo un show con fuegos artificiales, y continuar así la tradicional ruta.

El jefe de los Bomberos, Rafael del Rosario, dijo que la actividad es una tradición cuyo origen se remonta a 1948, posicionada por los padres franciscanos, que se consagraban en la iglesia de Santa Bárbara, luego el ayuntamiento capitalino la asumió en 1954.

Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, aquellos tres hombres que visitaron al niño Jesús a pocas horas de su nacimiento, guiados por una estrella, para adorarlo y llevarle tres regalos: oro, incienso y mirra.

Aunque el Día de los Reyes se celebra el seis, el desfile de la capital dominicana se realiza en la víspera.

Críticas

Varios padres criticaban en las aceras que el rey Baltasar ya no es el mismo, pues quien desfiló la noche de este sábado no era de piel morena. Una señora que caminaba con su bebé en un coche y su niña de 8 años, comentó: “Ya el rey Baltasar no es negro, ahora es ‘finísimo’, ¡Cómo cambian los tiempos!”, ironizó.