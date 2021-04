$!Alfredo Pacheco: “Yo estoy con las tres causales”

“Yo estoy con las tres causales (...) me simpatiza la idea del presidente del referéndum, pero no es una posición terminada”, acotó.

Agregó: en las ocasiones que el tema se ha sometido yo siempre he votado y voy a votar por las tres causales, ahora yo no puedo imponerles a los diputados que voten por una posición con la que ellos no están de acuerdo”.

Explicó que, en algunos temas, el partido “baja una línea” a los congresistas que es acogida por ellos, pero en temas tan personales como lo es aborto, eso no es posible.

“El partido siempre da líneas, sobre todo en los temas políticos, pero cuando son temas que ya tienen que ver con otros tipos de comportamiento, los partidos, real y efectivamente hay temas sobre los que los partidos entienden que no pueden trazar una línea recia”, contestó a la pregunta de Jatnna Tavárez de si los legisladores tenían que acoger siempre la orden de la bancada de la organización a la cual pertenecen.

Pacheco hizo sus planteamientos al ser entrevistado en el programa “Con Jatnna”, que se trasmite los domingos por Color Visión, canal 9.

El político, sin embargo, quiso dejar claro que en su condición de presidente de los diputados no puede ser responsable de lo que se apruebe en la cámara, ya que su trabajo es someter los proyectos y que se vote.

“Sin embargo, yo en mi posición de presidente, aunque hay sectores, unos por razones políticas, otros por diferentes intereses y razones, que cuando se aprueba o no se aprueba una cosa, quieren señalar al presidente, pero mi obligación, doña Jatnna, es someter los temas y lo que se vote, ahí es lo que se da como resultado”, aclaró.

Justificó la propuesta que hizo de separar las tres causales del estudio de modificación que se hace al Código Penal, bajo el argumento de que “conoce al Congreso Nacional” dominicano y cómo actúa.

“Lo hice porque sé, con la vivencia que tengo en el Congreso Nacional, usted dijo ahorita que soy un político experimentado, de larga data, entonces yo conozco el Congreso Nacional, yo conozco que cuando yo me fui de presidente de la Cámara, en el año 2006, dejé un Código Penal aprobado concertado con todos los sectores de la vida nacional, pero que ese tema (las tres causales) y otros hicieron en el 2006 que el código fuera observado y todavía cuando llego ahora, a la presidencia encuentro el tema”, subrayó.

Apoyo para las tres causales

Este domingo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que estaba de acuerdo con las tres causales en el aborto, tal y como siempre lo ha estado el ahora presidente del partido y exmandatario del país, Danilo Medina, quien cuando la modificación del Código Penal fue aprobada sin ese tema, la observó en dos ocasiones con recomendaciones de que se incluyera.