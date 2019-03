$!Amarante plantea retiro de Leonel para evitar la división del PLD

La petición de Carlos Amarante Baret, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de que Leonel Fernández retire sus aspiraciones presidenciales para evitar el enfrentamiento interno con el mandatario Danilo Medina tuvo una contundente respuesta de los peledeístas que apoyan al expresidente.

“El que se debe retirar es el que no tiene autorización por la Constitución, porque se lo impide la Constitución de la República. Por qué no le pide a Danilo que desista él. Él tiene que mandarle esa carta a Danilo diciéndole que la Constitución de la República le prohíbe a él reelegirse, Leonel no tiene impedimento”, dijo Rafael Núñez, encargado de Comunicaciones del proyecto de Fernández.

De su lado, el diputado Rubén Maldonado tildó como un “irrespeto, algo infantil e inverosímil” que Amarante Baret le pida a Fernández que decline, siendo el candidato “más valorado para ganar la Presidencia en el 2020”.

Mientras que Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, dijo en un mensaje enviado a los medios, que “la presentación del doctor Leonel Fernández para la Presidencia en el año 2020, no es una decisión particular. Esta lo desborda, ya que tiene un compromiso con la historia, y con las fuerzas políticas y sociales que se sienten en él representadas”.