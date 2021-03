$!Ángel Rondón se declara inocente; dice no ha sobornado a ningún legislador ni funcionario

Ángel Rondón, el principal imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, subió este lunes a estrado para declararse inocente, tras asegurar que no existe prueba del Ministerio Público para condenarlo por sobornos.

Rondón consideró que los fiscales del Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tienen “una tarea difícil de enderezar este expediente y demostrar, con pruebas, la acusación” en contra de los imputados en este caso de corrupción administrativa.

“Yo me declaro inocente ante ustedes, porque no existe prueba que me puedan a mí condenar por una relación de soborno a ningún funcionario ni ningún legislador”, declaró de manera enfática Rondón, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano.

Además, cuestionó el hecho de que la Pepca le acuse de sobornar legisladores y funcionarios para lograr contratos a favor de Odebrecht, y a pesar de eso, en el proceso judicial no están los funcionarios públicos que intervinieron en los préstamos.

“No hay un Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo aquí imputado y mucho menos hay un mayor responsable. Porque esos préstamos no los contratan por el Senado, los contratan por el Presidente de turno del país, y aquí ni siquiera se han mencionado a los presidentes que pidieron préstamos, no solo de Odebrecht”, dijo.

Durante la audiencia de este lunes el Ministerio Público continuó con la incorporación de los datos de corroboración enviados por las autoridades de Brasil a las autoridades dominicanas y que serán utilizados por la Pepca para tratar de probar su acusación en contra de los seis imputados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que la constructora brasileña Norberto Odebrecht admitió haber distribuido en el país para lograr contratos de obras del Estado.