$!Ante pandemia de COVID-19 epidemióloga recomienda: “Si usted no tiene que salir no salga”

La epidemióloga Jaqueline Medina llamó a la población a no salir de su residencia y si no es estrictamente necesario, debido al riesgo que habría de contraer el COVID-19.

Medina indicó que “a los dominicanos le gusta buscar lo que no se la ha perdido” y que si un ciudadano no posee ningún tipo de sintomatología no tiene que salir de su residencia ni asistir a un centro médico. “Si usted no tiene que salir no salga”, apuntó.

Recomendó que los centros de diversión y esparcimiento deben permanecer cerrados durante las próximas dos semanas para prevenir la propagación y el contagio del COVID-19. Medina dio tales declaraciones previo a la alocución del presidente Danilo Medina en la que el mandatario ordenó la suspensión de las actividades de recreación y el cierre temporal de los bares y centros de esparcimiento.

En tal sentido, la epidemióloga, quien en la década de los noventa fue secretaria de una mesa de prevención de epidemias, agregó que el dominicano debe hacer conciencia y mantenerse en aislamiento.

“No se va a acabar el mundo por estar dos semanas en su casa”, indicó.