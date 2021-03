$!Antes del muro hay que sacar a los indocumentados, asevera Abel Martínez

El alcalde del municipio Santiago, Abel Martínez, llamó al gobierno a asumir su compromiso con la defensa de la soberanía y cumplir con lo que establece la ley de migración, sacando del país a los cientos de miles de indocumentados que dice hay en el país.

“Antes de pensar en que construyamos un muro, debemos poner las reglas claras y eso es el cumplimiento de la Ley de Migración” dijo el alcalde, quien reiteró que el mayor de los problemas lo constituye la migración ilegal haitiana, que no se ha detenido, asegura, sino que se ha incrementado, pese a la militarización de la frontera.

Explicó que muestra de la entrada irregular de miles de haitianos, lo evidencia la cantidad de parturientas que llegan a procurar servicios de salud a los hospitales dominicanos. Dice el alcalde que cerca del 70 por ciento de las mujeres que dan a luz en esos centros de salud, son haitianas y que ´´es un problema gravísimo”.

“No podemos hablar de la construcción de un muro, cuando no hemos deportado o sacado a esos cientos de miles, y algunos consideran que más de un millón, de nuestro territorio” reiteró Martínez.

“Si hiciéramos un muro, estaríamos dejándolos dentro de República Dominicana, en un estatus migratorio irregular” apuntó.

Martínez, criticado por su posición frente al tema haitiano siendo calificado, en ocasiones, de racista, sostiene que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en el que el país invirtió miles de millones de dólares, fue un fracaso, porque los indocumentados "no se adaptaron al proceso, ni regularizaron su estatus porque no les interesa”.

El ejecutivo del municipio, cree que el gobierno debe asumir un compromiso, aplicando la Ley de Migración y la Constitución y defendiendo la soberanía e identidad dominicana, para detener la entrada de indocumentados que dice se han apoderado de barrios enteros.

El alcalde, que asume su segundo período al frente del gobierno local, dice que hace lo imposible porque los indocumentados no arrabalicen la ciudad, instalando negocios informales, ocupando aceras “con frituras en espacios públicos, debajo de elevados, en aceras, debajo de semáforos, con esos sartenes; que no construyan en la orilla de los ríos, que nuestros bosques no los depreden” y asegura que todo lo hace dentro del marco de la ley.

Insiste en que la migración ilegal haitiana se ha desbordado, sobre todo tras el conflicto socio político que ha provocado un estallido violento en las calles de Haití.

Hospitales en Haití.

Martínez, refrenda su apoyo a que se conforme un concurso de naciones para ayudar a Haití, a fin de que se construyan hospitales del lado haitiano, para que se atiendan las necesidades de sus pobladores. La sugerencia es coherente con el compromiso que hizo el gobierno dominicano con el haitiano, en el cual colaboraría con el financiamiento, junto a la comunidad internacional, de la construcción de esas obras.

Sin embargo, el alto dirigente peledeista, tiene dudas de que ese soporte a la vecina nación, haga freno a la ilegalidad.

“Hay que recordar que se construyó una universidad en Haití, una universidad que no le dieron uso, que no agradecieron y no sirvió de nada, una inversión de miles de millones de pesos para ayudar, en el caso de República Dominicana, a Haití.

Asegura que Haití no sacó provecho a esa inversión y advierte que, la pretendida, puede ser también una “inversión inútil, porque al fin y al cabo lo que les interesa a ellos es estar en territorio dominicano y eso hay que ponerlo claro y se pone claro con la aplicación de la ley de migración”.