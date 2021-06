$!Antonio Almonte: “Eliminación de la CDEEE no es más que un invento que ha generado confusión”

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró este martes que las declaraciones sobre la supuesta eliminación por decreto de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuya creación fue establecida por ley, no es más que un “invento que ha generado confusión en los medios y la población”.

“En ningún momento el presidente de la República, la Comisión de Liquidación ni este ciudadano han planteado la eliminación de la CDEEE por decreto”, enfatizó el funcionario durante una entrevista realizada en el programa “Tu Mañana”, que se transmite de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana por 88.5 FM y en todas las redes sociales de Cachicha.

Almonte explicó que, lo que se hizo fue crear una comisión, en agosto pasado mediante decreto 342-20, para trabajar el proceso de liquidación de la CDEEE y la misma, en cumplimiento de sus asignaciones, presentó la semana pasada un informe preliminar sobre los avances de su trabajo.

“Dentro del informe, la comisión indicó que más adelante someterá al Congreso un proyecto de ley que haga constar la derogación del artículo 138 de la Ley 125-01 que crea la CDEEE para derogando ese artículo, entonces la CDEEE quedaría eliminada por ley”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la venta de Punta Catalina, Almonte enfatizó que ese tema no está en la agenda de Gobierno, ni siquiera para un futuro cercano.

“No está en la agenda, no está planteado, no se ha discutido, no hay decisión de parte de este gobierno ni de mi administración de la venta de Punta Catalina... eso no es más que un invento para distraer la atención y generar discusiones”, dijo.

Agregó que no son más que “humaredas” que buscan confundir ya que no hay un solo documento que demuestre que el Gobierno tenga intensiones de vender Punta Catalina.