$!Antonio Marte reitera denuncia sobre lavado de dinero a través de plataformas digitales

El legislador dijo que esos taxistas producen más de RD$60,000 y RD$70,000 mensuales, lo cuales se van a otro país a través de una tarjeta de crédito y a los chóferes les devuelven el 35%, el cual no paga ningún tipo de impuesto.

“Todos los transportistas debemos pagar impuestos aquí, más de RD$22,000,000 pagamos los transportistas en el país y ellos (plataformas tecnológicas) no pagan, ni tienen una nómina, no liquidan a nadie y no tienen una oficina, teléfono ni nada”, expresó el legislador.

El también presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), indicó que la ley 63-17, en su artículo 83 dice que para una persona ser taxista debe regularse y estar registrado en un sindicato.

“Ellos no son taxistas, son empleados del Senado, Ayuntamiento, de las empresas, del Gobierno y donde sea que salen en una jeepeta y se ponen en copia (a tomar esos servicios), y ya”, indicó.

Resaltó que no justifica las agresiones que se han realizado en contra de esos chóferes, pero manifestó que deberían establecerse legalmente para poder trabajar en el país.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), emitió un comunicado la pasada semana donde indicaba que las empresas de taxis por plataformas tecnológicas deberán prestar sus a no menos de un kilómetro de la puerta principal de los hoteles de las regiones este y norte y de 200 metros en el Gran Santo Domingo.