$!Apresan al periodista cubano Reinaldo Escobar

El periodista cubano Reinaldo Escobar fue apresado en La Habana la tarde de este viernes y hasta el momento familiares y colegas desconocen su paradero.

Su esposa, la también periodista, Yoani Sánchez, confirmó el arresto a través de las redes sociales. "Mi esposo, Reinaldo Escobar ha sido arrestado. No tengo detalles, pero es una información confirmada", escribió.

Sánchez relató que Escobar había bajado de su edificio a comprobar si se mantenía el cerco policial que la Seguridad del Estado ha implantado por varios días para impedir que salieran del domicilio, pero al transcurrir las horas el periodista nunca regresó, informó el portal Cibercuba.

"Llevaba horas pensando que no, que solo era una demora...que se había topado con algún amigo en los bajos del edificio cuando fue a comprobar el cerco de la Seguridad del Estado que han levantado desde esta mañana alrededor de nosotros. Pero no, el optimismo no sirvió en este caso", expresó Sánchez.

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho también se hizo eco de la noticia. "Acaba de ser arrestado el periodista Reinaldo Escobar Casas. Demás está decir que lo queremos libre inmediatamente", manifestó.

La hija de Reinaldo Escobar, Luz Escobar, también reclamó que devuelvan a su padre. “Informar no es un delito. Suelten a mi padre ya”, apuntó.

Horas antes Yoani Sánchez había dicho en redes sociales que tanto ella como su esposo seguían sin servicio de ningún tipo en sus teléfonos móviles, indicó el medio antes mencionado.