$!Apresan en gimnasio de Santo Domingo a estadounidense buscado en su país por fraude

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó a un estadounidense, que estaba siendo buscado por las autoridades de su país, acusado de fraude.

Luis Alberto Bravo o Louis Bravo fue detenido por agentes de la Dirección de Búsqueda de Rebeldes y Prófugos de la DNCD, en una sucursal de un gimnasio de una plaza comercial de Santo Domingo.

El organismo explicó que sobre Bravo existe una orden de arresto de las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica por e l cargo de Fraude, en el Distrito de Nueva York y una orden de deportación marcada con el Acto Administrativo Número 00058 de la Dirección General de Migración.

El detenido será deportado a dicha nación, dando cumplimiento a lo establecido en la ley No. 285-04, sobre Migración, en su artículo No. 15, donde establece que no serán admitidos en el territorio nacional extranjeros con antecedentes penales o prófugos de la justicia de su país.