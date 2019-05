$!ARS Humano avisa normalidad en servicios e informa medidas para afiliados

La ARS Humano informó el retorno a la normalidad luego del acuerdo firmado el día de ayer que reestableció el servicio de salud a sus afiliados.

En una nota de prensa establece que ejecutivos visitaron sus puntos de contacto a nivel nacional para cerciorarse de que sus afiliados en el día de hoy estuvieran recibiendo servicios.

Karla Portela, vicepresidente de PDSS, indicó sobre las operaciones de la empresa. “Hemos visto una aceptación y una mejora de los números de servicio. Todo está marchando normal, salvo algunas excepciones notificadas que han sido resueltas”, expresó.

Desde el pasado 1ro de mayo, médicos y clínicas suspendieron sus servicios a los afiliados de la ARS Humano en protesta por inclumplimiento de acuerdos.

Reembolsarán a usuarios

Asimismo, la empresa reiteró las medidas compensatorias a todas las personas que se vieron afectadas en la prestación de servicios de salud. En ese sentido, aseguró que las facturas de servicios producidas desde el 30 de abril al 2 de mayo, inclusive, “serán reembolsadas para todos los planes de salud de acuerdo a la tarifa de su plan”.

Dichas facturas podrán ser tramitadas de manera presencial en sus oficinas a nivel nacional y de manera no presencial vía APP Humano y Oficina Virtual en su página primeraars.com. Informó que los canales no presenciales tendrán habilitada durante todo el mes de mayo la función de reembolsos para los planes que habitualmente no tienen este servicio.

La empresa exhortó a sus afiliados a comunicarse a su Centro de Atención al Cliente para asistencia adicional en caso de tener inquietudes.

“Primera ARS reitera su compromiso con el bienestar de sus afiliados manteniendo el enfoque en ofrecer una respuesta ágil a cada una de sus solicitudes”, subrayó la ARS.