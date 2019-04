$!Arzobispo dice se necesitan personas que imiten a Cristo

A juicio del arzobispo local, monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez, en la República Dominicana se necesitan personas que imiten a Jesucristo, ya que siempre ha sido coherente con la palabra y los hechos.



"En nuestro país hay políticos que no saben ser ni siquiera padres de familias y quieren ser padres de la Patria", subrayó monseñor Bretón Martínez en la homilía de la Misa Crismal, celebrada este jueves en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).



Dijo que no todo el mundo puede aspirar a dirigir, solo aquellos que tengan una conducta y moral intachable y que sean dignos ejemplos para la sociedad.



Del mismo modo, el prelado católico resaltó la gran labor que deben hacer los padres de familias con sus hijos y con los demás, siempre apegados a las buenas costumbres y normas éticas.



"Los padres deben siempre aconsejar a sus hijos, pero eso mismo deben hacer nuestros políticos con quienes les siguen", puntualizó monseñor Bretón Martínez.



Dijo que un sacerdote o cualquier servidor del Señor que no se deje llenar del Espíritu Santo, es un peligro para la sociedad.



En su homilía, el arzobispo metropolitano resaltó el crecimiento de la iglesia católica, indicando que antes, las misas crismales se celebraban en la Catedral Santiago Apóstol y desde hace varios años ha sido trasladada al local del multiuso de la PUCMM.



Los actos del Triduo Pascual concluyen el próximo sábado.



Como cada año, en esta ocasión fueron consagrados los óleos y la reconfirmación de los ministros de la iglesia católica como son los sacerdotes, diáconos y presidentes de asamblea.