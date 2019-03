$!Aseguran todavía el país no está en emergencia por la sequía

Los directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(CAASD), Alejandro Montás, y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos(INDRHI), Olgo Fernández afirmaron que el país todavía no está en emergencia por efecto de la sequía e insistieron en que hay que racionar el agua.

Aseguraron que pese a la crítica situación en que están los embalses, queda agua para abastecer a la población. Reiteraron que sólo las presas de Hatillo y el complejo Valdesia-Jigüey, Aguacate y el contraembalse de Las Barías se mantienen en los niveles normales.

Olgo Fernández informó que, en el caso de la presa de Hatillo, cuenta con agua suficiente para 145 días, en caso de que no reciba ni una gota y la de Valdesia cuenta con un embalse para 85 días.

“No estamos hablando de emergencia todavía... si no llueve, los ríos no pueden venir con avenidas, es un asunto del cambio climático, que El Niño ha arropado todas estas zonas, no solamente República Dominicana. Usted va a Costa Rica, que es un país de altas precipitaciones, y hay sequía; usted va a Ecuador y hay sequía, en Uruguay hay sequía, en Argentina, México, en Colombia y Cuba hay sequía”, mencionó.

Mientras tanto para los residentes en el Gran Santo Domingo hay buenas noticias porque las precipitaciones del pasado lunes aumentaron el caudal del acueducto Haina-Manoguayabo y de tres bombas que tenía funcionando, se aumentó a 10 para un 100% de su capacidad. De los 420 millones de galones que tenía la CAASD, por la sequía se redujo a 369, pero desde el lunes aumento a ayer aumentó a 389 para un déficit de 31 millones de galones.

Montás dijo que la situación seguirá mejorando porque así está ocurriendo con los acueductos Isa Mana, Duey e Isabela cuyas cuencas recibieron precipitaciones considerables.