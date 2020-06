$!Asesor económico de Abinader cree que por ahora no es prudente entregar fondos de pensiones

Continúa el debate en el país sobre la pertinencia o no de entregar un porcentaje de los fondos de pensiones a los trabajadores para paliar la crisis económica generada por el COVID-19. Pedro Silverio, uno de los asesores económicos del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, entiende que no sería lo más prudente en estos momentos.

El economista afirmó que la entrega del 30% de los ahorros de las AFP podrían provocar una situación inflacionaria desastrosa para la economía dominicana, indica una nota de prensa.

Aseguró que, desde el punto de vista técnico, son entendibles las razones que se argumentaron para que el Gobierno se opusiera a la liberación de esos recursos, pero cuestionó que, posteriormente, las autoridades hicieran uso de 40 mil millones sin explicar las causas y dijo que el porcentaje manejado indica que sí había un margen de negociación.

“Ciento ochenta mil millones de pesos entrando a la economía de esta manera, sencillamente iba a provocar un gran problema monetario, inflacionario, iba a crear un impacto que iba a ser muy desastroso para la economía dominicana”, expresó el economista al ser entrevistado en el programa “De entero crédito” por el periodista Héctor Herrera Cabral.

Consideró que aún se entregue ese dinero, no beneficiaría a una gran proporción de trabajadores dominicanos porque están en la economía informal y, por esa razón, no cotizan en los fondos de pensiones, además de que a esos fondos se le debe dar un uso responsable.

“Yo veo también que estos recursos no van a beneficiar a una gran proporción de los trabajadores dominicanos, que son los trabajadores que están en el sector informal de la economía, porque ese sector de la economía no tiene esos ahorros acumulados para ser utilizados en una situación como esta. Entonces, por todas estas razones pienso que lo más prudente, por ahora, es no hacer uso de esos fondos de pensiones”, acotó

Agregó Silverio: “Al final, el tema de los fondos de pensiones requiere de uso responsable y no creo que ante una situación de emergencia pueda hacerse uso de los mismos, si el Gobierno tiene recursos para asistir a los trabajadores de una manera que mitigue los efectos negativos de esta pandemia”.

Sobre la situación económica del país, a raíz de la crisis sanitaria, concluyó que los problemas en la economía deben ser enfrentados con políticas que impacten de manera directa a los dominicanos, sobre todo a los más golpeados por la pandemia.