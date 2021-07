$!Así funciona el software de espionaje Pegasus

De acuerdo con Forbidden Stories, organización periodística sin fines de lucro basada en París que reunió a más de 80 periodistas de todo el mundo para realizar las investigaciones sobre el software de la empresa israelí NSO Group denominado Pegasus, el malware este se filtra en los dispositivos obteniendo acceso a todos los contenidos del propietario.

“Pegasus brinda a los clientes acceso a la totalidad del contenido de un teléfono e incluso puede acceder de forma remota a la cámara y al micrófono, según un informe del análisis forense realizado por el Laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional, en colaboración con Forbidden Stories”, indica la publicación.

Así, habría accedido a los contenidos de la periodista Khadija Ismayilova en Azerbaiyán, quien siguió siendo vigilada a pesar de haberse mudado a Turquía.

"Toda la noche he estado pensando qué hice con mi teléfono", dijo a los periodistas desde su hogar temporal en Ankara el día después de enterarse de que su teléfono había sido comprometido. “Me siento culpable por los mensajes que he enviado. Me siento culpable por las fuentes que me enviaron [información] pensando que algunas formas de mensajería encriptada son seguras y no sabían que mi teléfono estaba infectado ".

“Los miembros de mi familia también son victimizados”, agregó. "Las fuentes son victimizadas, las personas con las que he estado trabajando, las personas que me dijeron sus secretos privados son victimizadas".