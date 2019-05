$!Asociación de Comerciantes e Industriales se quejan del costo de la energía y el transporte

“Esto no pasaría si se adecúa y se amplía el Puerto de Manzanillo, (ubicado en Montecristi y construido en los años cincuenta). Yo creo que el Gobierno tiene la disposición de mejorar esta problemática, pero hay conflictos de intereses que no han permitido y han torpedeado, en su momento, que el proyecto de aplicación se pueda dar. Esto formaría parte del esfuerzo por lograr la regionalización empresarial”, indica el titular de la ACIS.

Para el presidente la ACIS, esos son negocios baratos, y atribuye la baja en el comercio a la pérdida de capacidad de compra de la gente y a la falta de obras de infraestructura, ya que el empresario no tiene la fuerza para crear ese movimiento económico por sí solo.

El costo energético

“En este momento la región tiene una prohibición de siembra de arroz por la propia sequía. Estamos a expensas de que llueva, ¿Y si no llueve?”, se pregunta Filpo, al advertir sobre la necesidad de la construcción de dos presas, una en el distrito municipal de Amina, en el municipio de Mao, provincia Valverde, y otra en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi.

“Nosotros tenemos la energía más cara de la región. Solo nos gana Haití porque no tiene. Nosotros defendemos a Punta Catalina, porque la energía aquí la controla un grupo, donde seis o siete la manejan. Solo se puede sacar a AES Dominicana porque convierte el vapor en energía y hace que sea mucho más eficiente”, explicó.

El costo energético es catalogado de dramático por ACIS. “Esto ha pasado a ser el principal problema que tienen las empresas, alcanzado entre un 15% y 30% de los gastos. Por ejemplo, en la industria del plástico, producir una pieza de 10 gramos costaría aproximadamente 0.75 centavos en materia prima y en comparación, el costo de la energía sería de unos 0.80 centavos y así podría ir enumerando industria por industria. Podría haber algunas excepciones donde el costo energético no represente una carga importante”, dijo Filpo.

Reclasificación empresarial

En otro orden, y sobre la insistencia de los empresarios de aprobar un aumento salarial solo si se permite la reclasificación empresarial, expresan que dicha reclasificación es una ley que existe desde hace más de dos años. La ACIS recordó que fueron los propios sindicalistas quienes dijeron que tan pronto se aprobara el aumento salarial se sentarían en la mesa del diálogo a ver la reclasificiación de las empresas. “Nosotros cumplimos en esa oportunidad y aprobamos el aumento, pero cuando el Ministerio de Trabajo convocó para hablar de la reclasificación, los sindicalistas no fueron”, dijo Filpo.

Aclaran que esto se trata de un acuerdo tripartito donde Gobierno, empresarios y sindicalistas tienen que asistir a las convocatorias, porque si hay un sector que no asiste las reuniones no se dan y esas son las estrategias de los sindicalistas, no asistir.