Aspirante al TSE protagoniza discusión al intentar “condicionar” las preguntas durante entrevista

“Entonces yo quisiera por favor que en ese contexto que he planteado puramente jurídico las preguntas a lo que yo voy a decir o lo que ustedes entiendan nos ubiquemos en esa posición, no es obligatorio”, indicó Peñaló Ozuna antes de que los miembros del CNM empezaran la sesión dedicada a las preguntas.

Luego, el senador Bautista Rojas Gómez solicitó a los demás miembros del CNM no realizar preguntas al aspirante considerando que este supuestamente intentó condicionar la entrevista.

“Condicionalidades no se puede aceptar de ninguna manera aquí, eso no es posible. Entonces yo en este caso me niego y ojalá que lo hagan los demás consejeros a que se haga una pregunta, porque aquí se está condicionando el accionar de este órgano constitucional y eso no es posible ni se puede permitir, sobre todo porque él está cuestionando constitucionalmente la existencia del TSE”, sostuvo.

Tras esta solicitud del senador, Abinader pidió a Peñaló Ozuna que “retire esta última parte de que las preguntas sean condicionadas para proceder a las preguntas”.

A esto el aspirante sostuvo “yo observé como me sentiría cómodo en cuando al contexto que he planteado, no es una condición sine qua non”.

El mandatario le respondió aclarándole que “no puede haber condición aquí en las preguntas”.

“Si se entendió así, me corrigen por favor”, dijo Peñaló Ozuna a los miembros del CNM.

“Excusado”, respondió el mandatario.

De inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le solicitó al aspirante aclarar una idea planteada en su ponencia sobre la Constitución.

“A ver si yo escuché bien un señalamiento que usted hizo sobre la Constitución y dijo que en ese aspecto la Constitución es inconstitucional”, indicó.

Peñaló Ozuna le respondió: “Sí, correcto”. Tras su respuesta concluyó su participación, ya que no recibió más preguntas por los demás miembros del CNM.