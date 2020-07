$!¿Asumirá Raquel Arbaje el Despacho y el título de Primera Dama?

Dijo que sería canalizadora, veedora y madrina de planes junto a ministerios. “No me quedaré sentada”, respondió a un usuario que expresó estar de acuerdo en que el Despacho continúe operando, pero no con fondos públicos.

Hace un año en que, a través de su cuenta de Twitter @raquelarbaje, Arbaje expresó: “Para información de quienes me han preguntado. Por acuerdo mutuo entre @luisabinader y quien escribe, no habrá #DespachoPrimeraDama. No deseo manejar fondos públicos, porque una esposa de un Pte o viceversa no ha sido elegid@ por el pueblo. Ahora, si Dios permite me fajaré por RD”.

Pero la esposa y madre de las tres hijas del electo presidente de la República para el período 2020-2024, no solo ha expresado su desinterés en manejar fondos públicos, como ha sido la tradición desde que en el gobierno de Hipólito Mejía se creara el Despacho de la Primera Dama. También ha externado que no le gusta el título de Primera Dama.

“Hola @edithfebles con toda modestia creo que Beatriz me copió. Siempre he dicho y puedes verlo en algunos videos. “Primeras Damas somos Todas las Mujeres Dominicanas” No me gusta ese “título”. Pero no he tomado decisión aún al respecto. Mi estima”, respondió en una publicación de la periodista Edith Febles.

Febles colocó un tuit con un video del año 2018 donde Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quitó el título de primera dama y pedía que la llamaran por su nombre.

Los usuarios de la referida red social celebran que Arbaje haya hecho ese comentario, pero ahora quieren saber si hará tal cual ha expresado.

“Hoy agradecemos al pueblo que soberanamente decidió un cambio hacia lo correcto. En oración porque sabemos que, como dijo @luisabinader no es un premio, es un compromiso de servir en humildad. Todo a su tiempo”, posteó este lunes ante la ola de comentarios y retuits hechos al comentario publicado el 4 de julio de 2019.