$!Atacante de tiroteo en Alemania se marchó “tranquilamente”

El joven habló con The Associated Press junto a la estatua de los Hermanos Grimm, los narradores de cuentos de hadas oriundos de Hanau, en la plaza central de la ciudad. El monumento estaba adornado ahora con flores y velas en honor a las víctimas del miércoles.

'El entró, disparó y vació su cargador. Entonces todo quedó en silencio y él salió caminando tranquilamente', recordó Minnemann. 'Yo abrí los ojos, vi que estaba vivo y me alegré. Pregunté si los demás estaban bien, pero Edris _no sé si está vivo, pero supongo que sobrevivió_ tenía un hoyo en la garganta y dijo 'Me dio, me dio'. Mi otro amigo, Mom, fue herido en el hombro'.

'Aún no lo puedo creer, en algunas situaciones es como si nada hubiera sucedido, pero cuando veo a la gente llorando, regresa la realidad... entonces ves que es real', dijo. 'Pero aparte de eso, no puedo creer que nos haya pasado a nosotros, en el mismo lugar donde estamos todos los días, donde nos relajamos todos los días'.

'Al inicio creí que era algo de pandillas', dice Minnemann. Recordó que había 12 o 13 personas en el lugar. Muchos otros murieron, dijo. 'Yo fui muy afortunado'.

Otro testigo en el bar Arena dijo a la televisora Haber de Turquía que él y sus amigos escucharon cinco o seis disparos afuera antes de que el pistolero ingresara.

'Él le disparó en la cabeza al primero que vio. El hombre cayó al suelo', dijo Beyazkender Muhammed, que yacía en el hospital el jueves con un hombro vendado. 'Disparó contra nosotros. A mí me alcanzó en hombro cuando trataba de protegerme detrás de una pared'.

Muhammed dijo que se tiró al suelo sobre alguien y entonces otra persona se tiró sobre él y otra encima del otro.

'Había un muchacho debajo de mí con un hoyo en la garganta', dijo. 'El muchacho me dijo: 'Hermano, no puedo sentir la lengua, no pudo respirar'. Le dije que dijera la oración de Kalima Sharadat (del Corán). El la recitó y le pidió al resto que lo acompañara. No había otro sonido, solamente nosotros dos. No lo vi escapar ni nada'.