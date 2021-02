$!Auditorías a obras de Odebrecht no reflejaban las realidades encontradas por auditores, según presidente de la CC

El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, manifestó este miércoles que emitió un voto disidente a la auditoría realizada a once obras construidas por Odebrecht porque muchos de los hallazgos de los auditores no se reflejaban en el informe.

“Nosotros teníamos informaciones, particularmente yo y algunos de los miembros, que había realmente distorsiones y que no se reflejaban en esa auditoría las realidades que encontraron los auditores en el trabajo de campo. Eso llevó al extremo de que varias veces fue al pleno y se rechazaba el informe, se devolvía a la Dirección de Auditoría hasta que finalmente ya no pudimos más y tanto la licenciada Margarita Melenciano Corporán y yo emitimos un voto disidente, porque teníamos informaciones de que muchos de los hallazgos, que fueron muchos, no se reflejaron en esa auditoría”, sostuvo.

Álvarez Pérez explicó que llegó a interrogar a varios auditores y que muchos sentían temor.

“Hubo inclusive una auditora jefa de auditoría que se negó a firmar. Yo llegué a interrogar varios auditores y muchos sentían temor, otros me decían que había muchas cosas que no se reflejaban en el informe y por eso mi voto disidente y el de Margarita también”, resaltó.