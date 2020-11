$!Aumentan las protestas en Bolivia a poco de asunción de Arce

Aunque no son masivas, las protestas contra la victoria electoral de Luis Arce y las denuncias por supuesto fraude han aumentado en dos ciudades de Bolivia cuando faltan apenas cinco días para la asunción del nuevo presidente.

Centenares de manifestantes se dieron cita la noche del lunes en el centro de la ciudad de Santa Cruz, el motor económico del país, para denunciar un supuesto fraude a favor del Movimiento al Socialismo (MAS) -el partido de Arce y del expresidente Evo Morales- en las elecciones del 18 de octubre y rechazar la decisión de los legisladores de modificar los reglamentos de la Asamblea Nacional para restarle poder a la nueva bancada opositora.

“La incertidumbre no ha pasado y hay temor a posibles abusos del MAS utilizando a la justicia”, dijo a The Associated Press el politólogo Carlos Cordero. “Lo primero que debe hacer Arce es despejar esos temores y apaciguar”.

Fue la manifestación más grande en ese bastión opositor desde las protestas que un año atrás obligaron a Morales a renunciar tras las anuladas elecciones por supuesto fraude en las que buscaba su cuarto mandato consecutivo.