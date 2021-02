Bajas ventas y reducida presencia de compradores previo a celebración de San Valentín este domingo

Diversos comercios de distinta partes de la provincia de Santo Domingo mantenían este viernes bajas ventas y significativa reducción de compradores previo a la tradicional celebración este domingo 14 de febrero del Día de San Valentín.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por establecimientos ubicados en las avenidas Duarte y Mella, calle El Conde, en la Zona Colonial del Distrito Nacional, y en Los Mina de Santo Domingo Este, vendedores se notaban decepcionados y a la vez con esperanza de ver aumentar sus ventas este fin de semana por el denominado día del amor y la amistad. Las grandes tiendas también tenían pocos clientes.

El vendedor Alejandro Cedano exclamó: “La venta está floja, no me he estrenado todavía, pero siempre se pica algo, pero con la pandemia muchos negocios cierran a las 3:00 y 4:00 de la tarde”.

Cedano vende en la avenida Duarte carteras para damas, a precios de RD$150 y RD$250; reloj a RD$350, RD$550 y RD$650, y correas desde RD$250 en adelante, entre otras mercancías.

Entre las novedades este año, se encuentran diversos comercios en la calle Benito Gónzález casi esquina Antonio Del Monte y Tejada del sector San Carlos, ofertando todo tipo de arreglos florales, como canastica y ramos de entrega, según narra el vendedor Isa Canó.

Canó detalló que hay arreglos florales de diversos precios, como RD$1,500, RD$2,500, RD$5,000 y RD$10,000, “dependiendo con la calidad que el cliente quiera el arreglo”.